2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi

Demirkol, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını yaptıkları Göbeklitepe'nin 2019 yılı olarak belirlenme kararı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında 2018 yılının turizm açısından iyi bir yıl olduğunu söyledi. Konuşmasında Şanlıurfalılara bir müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliliye İlçesinde bulunan ve 12 bin yıllık tarihi ile Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Göbeklitepe'nin 2019 yılı ilan ettiklerini belirterek, “2019 yılını Şanlıurfa, bizi izliyorlar biliyor, Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Göbeklitepe'yi ayağa kaldıracağız. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'ya gidip açılışını bizzat yapacağız. Şanlıurfalılar çalışmalara hazırlansınlar” diye konuştu.

Göbeklitepe'nin tanıtımı için ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yürüten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, kararı sevinçle karşıladıkları ifade etti. 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydeden Demirkol, alınan karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, “İngiltere'deki Stonehenge'den ve Mısır piramitlerinden 7 bin ile 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe'nin hem mevcut sağlam yapısı, hem tarihi değiştiren yeni bilgileri açığa çıkarması, hem de merak uyandıracak kadar eski tarihlere kadar uzanan hikayesi onu bir turizm cevheri olarak konumlandırıyor. Haliliye Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bu emanetin farkında bir belediye olarak her dönemde bir başka tanıtım çalışmasına imza attık ve atmayı sürdürüyoruz. 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi de bizleri ayrıca sevindirmiştir. Şanlıurfa'mızın ve bölgemizin kalkınmasına, katkılar sunacak olan bu kararı aldıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediyesi neler yaptı

Haliliye Belediyesi, Göbeklitepe'nin tanıtılması adına yürüttüğü çalışmalarda ise Göbeklitepe'nin tanıtımı adına uluslararası uçuşlarda yer alan bir uçağa THY tarafından ‘Göbeklitepe' ismi verilmesini sağladı. İstanbul ve Ankara Havaalanları güzergahında billboardlar aracılığı ile yerli ve yabancı turistler Göbeklitepe'yi görmeye davet edildi. Haliliye Belediyesi Uluslararası Göbeklitepe Belgesel Film Festivali ile belgesel yapımcılarını, Göbeklitepe ismiyle kurumsal bir çerçevede buluşturarak, geniş çaplı tanıtıma katkı sağladı. 600'den fazla sporcunun katıldığı Uluslararası Göbeklitepe Yarı Maratonu ile hem Şanlıurfa'nın hem de Göbeklitepe'nin tanıtımları yapıldı. Haliliye Belediyesi ve Çekmeköy Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Dağ Bisikletçileri Yarışları Şanlıurfa Etabı tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Göbeklitepe'de gerçekleştirildi. Haliliye Belediyesi, Göbeklitepe'yi tanıtmak amacıyla çeşitli spor dallarının Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kıtalararası Köprü Anadolu'nun İlk Neololitik Toplumları Uluslararası Sempozyumuna katılan davetlilere Göbeklitepe'yi anlatarak, ören yerle ilgili katılımcılara sembolik hediyeler sundu. Haliliye Belediyesi kentte veya kent dışında katıldığı tüm fuarlarda Göbeklitepe'yi anlatmaya yönelik stand tasarımları ile şehir içi ve dışı tüm katılımcılara Göbeklitepe'nin tanıtımını yaptı. Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde 106 belediyenin katılımıyla gerçekleşen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin (JKBB) Olağan Meclis Toplantısı için kente gelen birlik üyelerine Şanlıurfa'yı ve özel olarak Göbeklitepe'yi tanıttı ve gezdirdi. Güney Afrika'da düzenlenen Slow City Festivalinde stand açan Haliliye Belediyesi, kültürler arası bir bağ kurarak, Göbeklitepe'yi, festivale konuk olan Güney Afrika'nın belediyeleri ile diğer ülke ve birliklerin konuklarına tanıttı. 13 ülkeden 328 bilim insanın katıldığı ‘Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu ile hem Göbeklitepe tanıtıldı hem de Göbeklitepe ile ilgili sunumlarda bulunuldu. Halkoyunları ve Muay Thai Doğu - Güneydoğu Bölge Şampiyonasına ana sponsor olan Haliliye Belediyesi, müsabakalara katılan 500'den fazla gence Göbeklitepe'yi gezdirdi. Uluslararası Göbeklitepe Okumaları adı altında yürütülen çalışmalar kapsamında Japonya'nın en ünlü iki şairi, Göbeklitepe'den ilham alarak, şiirler yazdı. Haliliye Belediyesi Göbeklitepe'nin tanıtımı amacıyla öğrencilere ve kadınlara özel kültür gezileri düzenledi.