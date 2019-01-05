2019'un ilk fuarında 71 il Şanlıurfa'da buluştu

11 Nisan Fuar Merkezi'nde açılan 2019 yılının ilk ‘Ulusal, Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı'nda 71 ilden gelen 130 firma Şanlıurfa'da buluştu.

Şanlıurfa 11 Nisan Fuar Merkezi bu kez ‘Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 71 ilden 130 firmanın katılım gösterdiği fuarın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

"Her ay Şanlıurfa'da bir fuar düzenlenecek"

İnsan unsurunu destekleyen faaliyetler yaptıklarını belirten Blediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ürünlerin tanınması, coğrafi işaret almış olan Anadolu'nun ürünlerini hep birlikte bu fuarda gezme imkanımız var. Fuarcılık bir kültür meselesidir. Şanlıurfa artık 2 buçuk milyon insanı ile bu güzel ortamda fuar hizmetinden yararlansın istedik. Fuarın çeşidine göre üretilen tüm imalatların, yeryüzünde olan tüm gelişmelerin bilim, kitap, yöresel ürünler ve tekstil fuarına kadar her ay Şanlıurfa'da bir fuar düzenlenecek. Bu şehrimizin ekonomisinin bir canlılık kazandıracağını bize net olarak gösteriyor. Şanlıurfa'ya bu fuarlar sebebiyle teşrif edecek tüm misafirlerimizin de ülkemizin ekonomisine katkı sunacak. Geçen ay düzenlemiş olduğumuz kitap fuarına 300 bin vatandaşımız ziyaret etti. Gelişmişlik sadece bina, köprü yapma ile bitmiyor. Gelişmişlik insan unsuru ile alakalıdır. İnsan unsurunu da destekleyen bu faaliyetlerdir. Faaliyetlerimizi de birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz" ifadelerini kulandı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

71 ilden 130 firma açmış oldukları stantlarda, her türlü yöresel gıda ürünleri ile el sanatları ve hediyelik eşya ürünlerini sergiliyor. Fuar 13 Ocak tarihine kadar açık kalacak.