2019'un ilk ulusal tenis turnuvası Şanlıurfa'da düzenleniyor

Şanlıurfa'ya kazandırılan Tenis Dünyası, ulusal bazda Türkiye'nin 2019 yılı ilk turnuvasına ev sahipliği yapıyor. 20 ilden 110 sporcunun katıldığı turnuva kapsamında Göbeklitepe'de de gösteri maçı düzenlenecek.

Şanlıurfa, sporun her branşında olduğu gibi teniste de adını duyurmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Güneydoğu'da bir ilk olma özelliğine sahip Tenis Dünyası, ilk ulusal turnuvasında 110 sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Tekirdağ'dan Ağrı'ya kadar 67 erkek ve 43 de bayan sporcunun buluştuğu Şanlıurfa'da düzenlenen 'Göbeklitepe Bahar Kupası' ön eleme maçları ile start aldı. 2-8 Şubat tarihleri arasında devam edecek turnuvada toplamda 138 karşılaşma yer alacak.

Karşılaşmalara sporcuların ve vatandaşların yoğun ilgisi gözlemlenirken, turnuva ile ilgili bilgiler veren Türkiye Tenis Federasyonu Baş Hakemlerinden Vural Toptaş, Şanlıurfa'da böylesine bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Toptaş, haftaya cumartesi gününe kadar sürecek olan turnuva kapsamında yaptığı değerlendirmesinde, "2019 yılı içerisinde Türkiye'de yapılan ilk ulusal turnuvamızı Şanlıurfa'da düzenliyoruz. Göbeklitepe Bahar Kupası Büyükler Kategorisine 67 erkek ve 43 bayan sporcu katılım gösteriyor. Eleme maçlarına başladık. Önümüzdeki hafta cumartesi günü final maçları ile birlikte turnuvamızı sonuçlandıracağız. Turnuva süresince toplam 138 maç oynanacak. Turnuva kapsamında Göbeklitepe'de de gösteri maçı düzenlenecek" diye konuştu.