2022'nin proje ve yatırımları yıl sonu lansmanı paylaşıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2022 yılında yapılan ve Şanlıurfa'ya kazandırılan yatırım ve projeleri düzenlenen “2022 Yılı Yılsonu Lansmanı” ile kamuoyuyla paylaştı. Başkan Beyazgül Şanlıurfa'yı her açıdan kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Beyazgül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini tebrik ettiği paylaşım için de teşekkür etti.

Şanlıurfa'ya 2019 yılından bu yana yapılan çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 yılı yılsonu lansman toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen lansmana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Gurup Başkanvekili Faruk Bayuk, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile yerel ve ulusal televizyon ve gazete temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Büyük Projeler Büyükşehir ile Hayata Geçiyor” sloganıyla kentte yapılan ve yapılacak olan projelerin yer aldığı sunum gerçekleştirerek Şanlıurfa'nın her geçen gün daha da güzelleştiğini birlik ve beraberlik içerisinde bu değişim ve dönüşümün devam edeceğini aktardı.

Akpiyar ve Karakyoun derelerine su verme projesi

Akpiyar ve Karakoyun derelerine su verme projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Beyazgül, “Sırrın Akpiyar deresine su verme projesi ise hazırlandı. DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer oradan suyu alırsak ki bu suyu tekrar kanala geri verceğiz. O projede inşallah başlamış olacak. Karakoyun deresine su vermek ile ilgiliyse DSİ tarafından yapılacak göleti bekliyoruz. Eğer gölet tamamlanır ve su toplarsa bu projenin de taslak hali hazır. İnşallah bu projeyi de yapmış olacağı” diye konuştu.

Şanlıurfa'ya raylı sistem

Şanlıurfa'ya raylı sistemi kazandırmakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Beyazgül, “ Raylı sistem Karaköprü ilçesinden Eyyübiye ilçesine kadar uzanacak bir sistem olacak. Raylı sistemi yapmak için öncelikle ulaşım master planı gerekiyordu. Ulaşım master planı biz göreve geldiğimizde yoktu. Bu planı hazırlattık. Şimdi yakında proje ihalesine çıkacağız. Raylı sisteme de sahip olacağız” dedi.

Trambüsler çok yakında Şanlıurfa sokaklarında

Şanlıurfa için özel üretilen trambüslerin çok yakın bir sürede Şanlıurfa sokaklarında olacağının altını çizen Başkan Beyazgül, “ Önümüzdeki günlerde trambüslerimiz ile ilgili çalışmalarımız da olacak ve mevcut trambüslerimizi kentimizin belirlenen alanlarına yerleştirmiş olacağız” dedi.

Şanlıurfa'ya devasa şehir parkı

Şanlıurfa genelinde yeni yeşil alanlar meydanlar halkın nefes alabileceği alanları kente kazandıran Başkan Beyazgül yeni bir devasa yeşil alanın daha müjdesini vererek “Sırrın Mahallesi bölgesindeki sulama kanalı ile şehir hastanesinin yapıldığı alanda 420 dönümlük bir bölgeyi şehir parkı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yakubiye'de kamulaştırma çalışmaları başlıyor

Yakubiye bölgesinde kamulaştırma çalışmalarının başlatılacağını vurgulayan Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa Müzemizin batı tarafında Yakubiye tarafında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından verilen yüzde 50 hibesiyle geri kalan kısmını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tamamlayacak. Bu alanda da ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımız için kamulaştırma çalışmalarımızı başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyoruz”

Yaptığı örnek çalışmalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan övgüler alan Başkan Beyazgül, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından şehrimizi ve yaptığımız çalışmaları ve icraatları onur edici bir paylaşım yapıldı. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız bir ilki başardılar. Kanalizasyon atık suyundan gübre elde ettiler. Elde edilen bu gübreler çok kıymetli oldu. Fıstık ağaçları için de çok değerli olduğunu gördük. Kendi park ve bahçelerimizde de bu gübreleri kullanıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Beyazgül Şanlıurfa'da vatandaşların hizmetine sunulan eser ve yatırımlarla ilgili de açıklamalarda bulunarak yapılan çalışmaların bir kısmını basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini 15 katlı modern ve nezih bir binaya taşıyarak hizmetleri tek çatı altında topladık. Belediye eski hizmet binasının yerine Belediye Bahçesi yaparak vatandaşların hizmetine sunduk. Belediye Bahçesi ve Şair Nabi Dijital Sinema salonunu hizmete sunduk. Belediye Bahçesini çocukların sevincine, kuşların cıvıltısına hediye ettiğini ifade eden Başkan Beyazgül çocuklara dijital sinemada ücretsiz film izleme keyfini de yaşattı.

Sosyal alanlar arttı

Şehir merkezindeki betonarme yapıları ortadan kaldırarak şehrin tarihi siluetini gün yüzüne çıkaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 156 yapının kamulaştırılarak yıkımın yapıldığı Kızılay Sarayönü Meydanında yeşil bir alanı da Şanlıurfa'ya kazandırdı. Tarihi dokusu ve kültürel varlıklarıyla herkesin hayran kaldığı Şanlıurfa'da, turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kızılkoyun Çay Bahçesini kent turizminin hizmetine sundu. Şanlıurfa'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Balıklıgöl platosunda yer alan Şanlıurfa Müzesi, Kale Eteği ve Kızılkoyun Nekropolünde tarihle iç içe bir gün geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'daki trafik sorununa neşter vurularak kente kazandırılan Abide Köprülü Kavşağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete açıldı. Kavşak iki viyadüğün yapılması ve alt yollarının tamamlanmasıyla trafiği ciddi oranda rahatlattı.

İstihdama 6 adet fabrika

Türkiye'nin en genç illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen fabrikalarda 3 vardiya halinde 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen fabrikada halk ekmek üretimi başladı. Üretilen ilk ekmekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu ‘Sosyal Market'ten her ay 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaş faydalanıyor. Yardımlaşmayı market alışverişiyle geliştiren Büyükşehir Belediyesi, market içerisinde uygulamaya koyduğu puanlama sistemi ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla yaşlı çınarların daha güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla 20 bin metrekare alan içerisinde yapımı tamamlanan Hobi Bahçesinin açılışı yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Barajı göl kıyısında yer alan Bozova'da yerli ve yabancı turistlerin konaklayabilecekleri Bungalov evlerin yapımı tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla sahil ilçe Bozova'da başlatılan 11 adet Bungalov evlerin yapımı tamamlandı. Turizm rotasında yer alan ilçede yapılan Bungalov evler, yaz ve kış turizmine büyük katkı sağlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Viranşehir ilçesinin Eyüp Nebi Mahallesi'nde konaklama ihtiyacının giderilmesi içi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri' hizmete sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Açıksu Caddesi genişletilerek alt yapı, asfalt ve ışıklandırma çalışmalarıyla cadde modern bir görünüme kavuştu. Şanlıurfa - Akçakale yolunda 55 yapının kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak kamulaştırması yapılan yapıların yıkımını gerçekleştiren ve bu alanları yola dâhil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yolu büyük oranda genişleterek trafik akışını önemli ölçüde rahatlattı. Şanlıurfa'nın, hayvancılık ve tesisleşme alanında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu bilen ve bu yönde kentin kalkınmasına destek olmak için Canlı Hayvan Borsası çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül'ün üzerinde önemle durduğu modern bir tesisi Şanlıurfa'ya kazandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern mezbahalar kazandırıldı.