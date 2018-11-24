24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi

Spora ve tesisleşmeye yönelik gerçekleştirdiği projeleri ile Şanlıurfa'yı spor şehri yapmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Güneydoğu'da bir ilk olan Tenis Dünyasındaki ilk turnuvasını 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Şanlıurfa'daki öğretmenler arasında düzenledi. 50 Öğretmenin katıldığı turnuvada erkeklerde Kadir Elkoca, kadınlarda ise İpek Çiftçi birinci oldu. Ödüllerini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den alan öğretmenler, bu tesisi Şanlıurfa'ya kazandırdıkları için teşekkür etti.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çiftçi, “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyoruz. Evlatlarımız onlara emanet bu güzel günde onlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu güzel günün anısına Tenis Oyun Dünyamızda öğretmenlerimiz arasında turnuvalar yapıldı. Şanlıurfa'ya kazandırdığımız bu güzel tesiste ilk turnuvamızı gerçekleştirdik. Dereceye giren öğretmenlerimizi tebrik ediyor mesleki hayatlarında başarılar diliyorum. Evlatlarımızı geleceğe iyi bir şekilde hazırlamalarını yüce rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.