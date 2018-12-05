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3 yaşındaki çocuğun ayağı tekerlekli sandalyeye sıkıştı

Şanlıurfa’da ayağı tekerlekli sandalyeye sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti.

Şanlıurfa'da ayağı tekerlekli sandalyeye sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesinde yaşandı. Evde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun bacağı, evdeki engelli birine ait tekerlekli sandalyeye sıkıştı. Ailesi çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarttı.


Çocuğun ayağında herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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