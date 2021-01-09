30 yıl önce su altında kalan köprü yeniden gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 yıl önce su altında kalan köprü suların çekilmesi ile yeniden gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuraklık yüzünü göstermeye başladı. Çaylarbaşı mevkiinde eskiden Siverek-Şanlıurfa karayolunun geçtiği köprü GAP projesi kapsamında sular altında kalmıştı. 300 metre uzunluğundaki Kocak köprüsü gün yüzüne çıktı. Vatandaşların yoğun ziyaret ettiği köprü balıkçıların uğrak yeri haline geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, “Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da ciddi anlamda kuraklık yaşanıyor ilçe olarak bizde bundan nasibimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam suyu tasarruflu kullanmaları ve tarımsal sulamada yapılan bilinçsiz sulama sonuçlarını almaktayız. Bundan dolayıdır ki vatandaşlarımızın bilinçli sulama konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor'' ifadelerini kullandı.