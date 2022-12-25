İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

3,5 milyon lira değerinde 265 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’da piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir şahsın Irak'tan gümrük kaçağı cep telefonu getirdiği istihbaratını elde etti. Cep telefonlarının içerisinde olduğundan şüphelenilen, Y.B. isimli şahsın kullandığı tır, Viranşehir ilçesi Karakuzu mevkisinde durduruldu. Tırda arama yapan ekipler, piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 12 adet şarj cihazı ile 13 adet bağlantı kablosu ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.