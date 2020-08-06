5 gündür kayıp olan çocuktan sevindiren haber geldi

Şanlıurfa'da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak 5 gün sonra Gaziantep'te bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine Osmanlı Mahallesi'nde 5 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, Gaziantep'te bulundu. Polis tarafından bulunan çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuğu bulan ekipler Şanlıurfa'daki aileyi arayarak müjdeli haberi verdi. Baba Salih Alpak ve yakınları, çocuklarını almak için Gaziantep'e gitti. Gaziantep'e nasıl gittiği ve 5 gün boyunca nerede kaldığı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.