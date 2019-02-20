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60 metre derinlikteki kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 60 metre derinlikteki kuyuya düşen oğlak kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 60 metre derinlikteki kuyuya düşen oğlak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan sondajla açılan su kuyusundan ses geldiğini fark eden çevredekiler, yaptıkları incelemede kuyuda bir oğlak olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, oğlağın 60 metre derinlikte suyun yüzeyinde olduğunu tespit etti. Hayvanın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından oğlağı kuyudan kanca yardımı ile çıkardı.


Oğlağı kurtarılan vatandaş ekiplere teşekkür etti.

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