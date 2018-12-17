İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'72.Koğuş' Diyarbakır'da sahnelendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Orhan Kemal’in kaleme aldığı "72.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Orhan Kemal'in kaleme aldığı "72.Koğuş" adlı oyunu sahneledi.


Her cumartesi Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Konferans Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ücretsiz olarak izleyici ile buluşturduğu "72.Koğuş" isimli Türkiye klasiği oyun bu kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahnelendi. Ünlü roman ve oyun yazarı Orhan Kemal'in yazdığı ve Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşan 72. Koğuş' adlı oyun izleyicilerden tam not aldı. Ücretsiz sahnelenen 2 perdelik oyunu izleyici büyük bir ilgiyle takip etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyun sonunda izleyicinin '72. Koğuş'a gösterdiği ilgiden ve sahne açmasından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.