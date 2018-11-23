8 suçtan aranan cezaevi firarisi 5 kilo eroinle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Siverek girişinde durdurulan araçta 3 parça halinde yaklaşık 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahsın evinde yapılan aramada ise 62 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen şahısların uyuşturucu maddeyi Birecik ilçesinden temin ettikleri bilgisini elde eden ekipler, operasyonları bu yöne kaydırdı. Uyuşturucunun temin edildiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisini yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada ise 4 kilo 896 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin Türk Lirası ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.