85 yaşındaki kadın sesiyle mest etti

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği korosu eşliğinde sahneye çıkan 85 yaşındaki ev kadını Hatice Boy'un, seslendirdiği “Kışlalar doldu bu gün” türküsü ayakta alkışlandı.

Şanlıurfa'da 40 yılı aşkın süredir aşıklık geleneğini sürdüren yaklaşık 30 civarında semah, deyiş ve nefes ezgisini derleyerek halk müziği repertuarına kazandıran Aşık Sefai, 18 yıl ses sanatçısı olarak görev yaptığı Devlet Türk Halk Müziği korosuna, onuruna verilen konser ile veda etti.

Aşık Sefai, veda gecesinde sahneye çıkarak, “Hoyratları sadece erkekler mi okur” diyerek doğup büyüdüğü köyde yaşayan ve tarlada çalışarak geçimini sağlayan 85 yaşındaki Hatice Boy'u davet etti. Sahneye üzerindeki yöresel kıyafetleri ile çıkan yaşlı kadın, eline mikrofonu alarak “Kışlalar doldu bugün” türküsünü seslendirdi. Kadının türküye başlamasıyla birlikte salonda büyük bir alkış tufanı koptu. Yaşlı kadına Aşık Sefai de eşlik etti. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinin kısas kırsal mahallesinde dünyaya gelen ve 40 yılı aşkın süredir aşıklık geleneğini sürdüren Aşık Sefai mahlasını kullanan Mehmet Acet, aşıklık ve zakirlik alanındaki çalışmalarında yaklaşık 30 civarında semah, deyiş ve nefes ezgisini derleyerek halk müziği repertuarına kazandırdı.

Aşık Sefai mahlaslı Mehmet Acet 2016 yılında aşık-zakir geleneği ile UNESCO tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görüldü.