9 göçmenin kazada ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da 9 kaçak göçmenin bindikleri minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Önceki gün yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenleri taşıyan minibüs, sulama kanalına devrildi. Kazada 9 göçmen hayatını kaybederken, minibüsün sürücüsü Mustafa K. gözaltına alındı. Mustafa K.'nin ifadesi doğrultusunda sınırdan yasa dışı geçişleri sağladıkları belirlenen organizatörler İsa K. ve İsmail K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü Mustafa K. ile İsa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin Mahmut K. ve Abit K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.