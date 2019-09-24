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ABD ile ortak kara devriyesi

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.


ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru hareket etti.

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