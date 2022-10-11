Abide kavşağı konforlu ulaşımı sağlayacak

Şanlıurfa'da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan Abide Kavşağı ilave köprü yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da şehir içi trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen ve ihtiyacı karşılaşmakta zorlanan Abide Kavşağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle yapılan ilave köprü ile adeta nefes alacak.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağında çalışmalar titizlikle sürüyor.

Ulaşımda vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Önemli geçiş güzergâhlarından biri olan, çalışmaların devam ettiği Abide Kavşağında şehir içi trafik akışı önemli ölçüde rahatlatılacak.

Ana güzergâhlarda yaptığı çalışmalarla trafik yükünü azaltan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abide Kavşağı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Abide Kavşağı projesi inşaat çalışması için başlatılan geri sayım 59'uncu gününde devam ediyor.

Vatandaşlardan Abide Kavşağı projesine tam destek

Abide kavşağı projesi ile ilgili konuşan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan çalışmaların kent trafiğini ciddi oranda rahatlatacağını belirterek Başkan Beyazgül'e ve ekibine teşekkür ettiler.