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Abide kavşağına güneş enerjili kesintisiz enerji

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi akıllı ulaşım stratejileri kapsamında yenilikçi projelerinden bir tanesini daha hayata geçirdi.


Büyükşehir Belediyesi, Abide Kavşağındaki trafik ışıklarında enerji kesintisinin önüne geçilmesi ve tasarruf sağlanması amacı ile “Güneş enerjili kesintisiz güç kaynağı” sistemi kurdu. Güneş panelleri ve son teknoloji aküler ile beslenen sistem sayesinde tüm şehirde elektrik gitmesi durumunda bile Abide Kavşağında kesinti olmayacak. Ayrıca gün boyunca güneş enerjisinden faydalanacak olan sistem elektrik tasarrufu sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesi tarafından gerçekleştirilen bu proje bir ilk olduğu ve diğer illere de örnek teşkil edeceği bildirildi.

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