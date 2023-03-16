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Abide kavşağında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Selin vurduğu Şanlıurfa’daki Abide Köprülü kavşakta yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide Köprülü kavşakta yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.


Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde su ve çamur içerisinde yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Bulunan ceset Köprülü kavşaktan çıkarılan 4. cenaze olurken, il genelindeki ölü sayısı ise 137e ulaştı. Sel sularında kayıp olan kişi sayısı ise 2'ye düştü.


Cenazenin bulunmasının ardından Şanlıurfa'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, arama ve kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

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