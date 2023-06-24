Abide Kavşağında çimlendirme çalışması

Şanlıurfa'da ulaşım anlamında şehir içi trafiğini ciddi oranda rahatlatan Abide Kavşağı Viyadüklerini şehre kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül gece geç saatte dönel kavşaktaki çimlendirme çalışmalarını yerinde gördü. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Şanlıurfa'nın daha da güzelleşmesi için çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Beyazgül 5 farklı bulvarın bağlantısını sağlayan ve şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatan Abide Kavşağı Viyadüklerinin Şanlıurfaspor'un şampiyonluğu dolayısıyla sarı yeşil LED ışıklarla aydınlatıldığını da inceledi.

Başkan Beyazgül İşçilerle birlikte Abide Kavşağındaki dönel kavşak içerisinde rulo çim serme işlemi de gerçekleştirdi.