Açığa alınan kaymakamın yerine atama yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Hazma Özer'in yerine Akçakale Kaymakamı olarak atanan Oltan Bayraktar göreve başladı.

Hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığının Şanlıurfa Valiliğine gönderdiği yazı ile geçen hafta açığa alınan Hamza Özer'in yerine atanan Oltan Bayraktar göreve başladı. Sabah saatlerinde Akçakale Kaymakamlığına gelen Bayraktar'ı kurum müdürleri karşıladı. Bir süre kurum müdürleriyle sohbet eden Bayraktar, daha sonra kaymakamlık makamına geçerek kurum çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Bayraktar, ilk, orta ve lise eğitimini Bayburt'ta tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Bayraktar 2006 ile 2008 yılları arasında özel bir sektörde yöneticilik yaptı. 2008 ile 2015 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında memuriyet hizmetinde bulundu. 2015 yılı Eylül ayı itibariyle İçişleri Bakanlığında, Mülki İdare Amirliği mesleğine Bayburt Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Sırasıyla Giresun'un Çanakçı, Trabzon'un Düzköy, Düzce'nin Cumayeri ve Kütahya'nın Şaphane ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Yurt dışı stajı kapsamında 8 ay süreyle Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Ürdün Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı. 104'üncü Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirdi. Konya'nın Bozkır Kaymakamlığı görevinde bulunan Bayraktar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Akçakale ilçesine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayraktar'ın Arapça ve İngilizce bildiği öğrenildi.