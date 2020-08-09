Açık hava sinemasına yoğun ilgi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Parkında çocukların ilgi duyduğu bir animasyon filmini vatandaşlarla buluşturdu.

Maske zorunluluğunun uyulduğu açık hava sinemasında, gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken sosyal mesafe kurallarına uygun oturum düzeni sağlandı. Gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri ilerleyen günlerde de kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek.