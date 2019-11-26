Açık Kapı Birimi köy okulunu boyadı

Geçtiğimiz günlerde Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçakale'ye bağlı Ohali köyünde Harran Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği sosyal etkinliğe destek olmak amacıyla görev alan Açık Kapı Birimi personeli, okul öğrencileri ve öğretmenlerin talebini işleme koydu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla okulun boyama ve bakım işleri yapıldı. Yepyeni bir görünüme kavuşan Ohali İlk ve Ortaokulu ile öğretmenlerin kullandığı lojman binası, Ohali'de yaşayan herkesin dikkatini çekerken, yapılan tadilat işlerinden dolayı okul öğrencileri ve öğretmenleri Vali Abdullah Erin'e ve Açık Kapı Birimi çalışanlarına teşekkür ettiler.

Şanlıurfa il merkezine 100 kilometre mesafede bulunan Ohali köyünde, ilk ve ortaokul çağında 495 öğrenci eğitim görüyor.