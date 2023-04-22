Adalet Bakanı Bozdağ: ”Erdoğan'ı değiştirelim diye bir araya gelenler Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olacak”

Şanlıurfa'da AK Parti milletvekili adaylarıyla birlikte partililerle bayramlaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ı değiştirelim diye bir araya gelenlerin Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Şanlıurfa'da düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekili adayları, parti yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte vatandaşlarla bayramlaşan Bozdağ, “Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra göreceksiniz yaprak dökümü gibi pek çok siyasi paritenin tabelalarını indirdiğini ya da genel başkanlarını değiştirdiğine hep beraber şahit olacağız. Hani diyorlar ya tarihi olacağız ya tarihi yazacağız. Allah'ın izniyle tarihi Şanlıurfalılar yazacak, onların yazdığı tarihte de onlar tarih olacaklar. Değiştiremediler genel başkanlarını ama milletin iradesi 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğini iddia eden kimi siyasilerin de değiştiği günün akşamı olacaktır. Onun için çok net 14 Mayıs demokrasi tarihimizde büyük bir tasfiye tarihidir aynı zamanda. Büyük bir yenileşme tarihidir aynı zamanda. Bir yanda cumhuriyetin 100 yılının ilk cumhurbaşkanını Türkiye yüzyılının ilk cumhurbaşkanını seçeceğiz, öbür taraftan da bu 100 yılda milletin yanında, arkasında yürünmez, yürüyemez dediği genel başkanlarına sandıkta değişim iradesini ortaya koyacağız. Erdoğan'ı değiştirelim diye bir araya gelenler Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olacak. Bunların çok net, Türkiye diye bir derdi yok. Bunlar kinlerinin, nefretlerinin, intikam duygularının peşinde koşan, kim, nefret ve intikam hislerinin bir araya getirdiği, Türkiye diye derdi olmayan bir siyasi topluluk. Tek dertleri cumhurbaşkanımıza, AK Partimize duydukları kin, nefret ve intikamdır. Ben şimdi sorarım, kinine, nefretine, intikam duygularına esir olanlar hür biri gibi hizmet edebilir mi? Kininin, nefretinin kölesi olanlar bu milletine hayır yapabilir mi? Taş üstüne taş koyabilir mi? Kinin, nefretini, düşmanlığını rehber edilenler bu millete liderlik, başkanlık yapabilir mi?” diye konuştu.