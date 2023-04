Adalet Bakanı Bozdağ'dan The Guardian gazetesine tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İngiliz The Guardian gazetesi dış politikalar şefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ele aldığı yazıya tepki göstererek, "The Guardian gazetesinin dış politika şefi, Washington'dan Berlin'e kadar Erdoğan kaybederse şampanya ile kutlayacağız diyor, çok beklersiniz çok" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da AK Parti Kadın Kollarının programında kadınlar bir araya geldi. İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politika şefinin sarf ettiği sözlere tepki gösteren Bozdağ, "İngiliz The Guardian Gazetesi eski dış politika şefi ne diyor, bugün basında da yer alıyor. Buradan okumak istiyorum. Diyor ki Erdoğan'ın kaybetmesi Berlin'den Washington'a kadar çok sayıda başkentte şampanya patlatılarak kutlanacaktır. Şimdi bakın kim diyor, The Guardian gazetesinin dış politika şefi, Washington'dan Berlin'e kadar Erdoğan kaybederse şampanya ile kutlayacağız diyor. Çok beklersiniz çok. Allah'ın izniyle o gün Washington'dan Berlin'e kadar şampanyasını hazırlayıp bekleyenler olsun ama temiz alınlarıyla seccadelerine kapanıp Allah'a şükreden ve millete teşekkür edenler bayram edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

"En güvenilir seçimler Türkiye'de"

Dünyada en güvenilir seçimlerin Türkiye'de yapıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, "O yüzden bakın seçim yaklaştıkça, seçimi kaybedeceklerini anlayan çevrelerin seçim güvenliğine ilişkin tartışmaları da yeniden başlattığını görüyoruz. Buradan bir kez daha söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı en güvenilir işlerin başında seçim gelmektedir. Hatta daha ilerisini söylüyorum. Dünyada en güvenli seçimi yapan ülke Türkiye'dir, en güvenli seçimi yapan da Yüksek Seçim Kuruludur” dedi.

"Muhalefeti değiştirmek AK Parti'nin kadrolarına kaldı"

Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorunu olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, “Türkiye'de iktidar sorunu yoktur, Türkiye'de muhalefet sorunu vardır. Bakın bir ülkeden 20 yılı aşkın bir süredir muhalefette olan tek bir parti iktidar olamamış, iktidara alternatif olma umudunu bırakın millete kendi tabanına dahi verememiş. Şu anda 7'si bir araya gelmiş, AB'si, ABD'si, pek çok da dışardan, içerden ilave destekler almışlar, 7'si bir arada yine kendi tabanına iktidar alternatifi mesajı veremiyorlar, topluma iktidar umudu veremiyorlar. Ben sorarım, 20 yılda iktidar olamamış, bir defa iktidar olma umudunu taraftarlarına, millete verememiş bir muhalefette midir yoksa her seçimde iktidardan seçim yetkisini almış, iktidar olmuş, başarmış ve milletin dua, desteğini yanına almış olan iktidarda mıdır? Sorun 15 seçimi kaybedende midir, 15 seçimi kazananda mıdır? Hiç dönüp bakıyorlar mı, 15 seçimdir kaybediyor bu adam, niye kaybediyor? Siz 15 seçim kaybedeni niye halen başınızda tutarsınız, onu da ben anlamış değilim, onun için de muhalefeti değiştirmek de AK Parti'nin kadrolarına kaldı. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı Türkiye'nin muhalefet sorununu da siz çözeceksiniz” diye konuştu.

Şanlıurfaspor'a ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şampiyonluk yolunda ilerleyen Şanlıurfaspor takım yönetimi ve oyuncularını tesislerde ziyaret etti. Burada oyuncularla görüşen Bozdağ, bir süre sohbet etti, takıma başarılar diledi. Baklava ikramında da bulunan Bozdağ, hatıra fotoğrafları sonrası tesislerden ayrıldı.