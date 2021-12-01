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Adam öldürme suçundan aranan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kasten adam öldürmekten aranan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kasten adam öldürmekten aranan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.


2018 yılanda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde karıştığı olay sonucu Şaban L.'yi kasten öldürmekten aranan N.L., Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekiplerince gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.


Emniyette yapılan işlemleri ardından Siverek Adliyesine çıkarılan N.L., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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