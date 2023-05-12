İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da aranan şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Adana’da yaşanan dolandırıcılık suçu nedeniyle 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Şanlıurfa’da yakalandı.

Adana'da yaşanan dolandırıcılık suçu nedeniyle 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Şanlıurfa'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Burhan A. adlı kişiyi durdurup üst aramasından sonra kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorguda şahsın Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burhan A., Viranşehir Kapalı Cezaevine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.