Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şahıs, yaklaşık 2 ay süren fiziki takip sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi 2 ay boyunca fiziki takibe aldı. Şahıslardan birinin ilçeden ayrılacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Mevlana ve Ensar mahallelerinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.