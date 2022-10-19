İhlas Haber Ajansı

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Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şahıs, yaklaşık 2 ay süren fiziki takip sonucu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şahıs, yaklaşık 2 ay süren fiziki takip sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi 2 ay boyunca fiziki takibe aldı. Şahıslardan birinin ilçeden ayrılacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Mevlana ve Ensar mahallelerinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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