Ağılda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tarla içerisindeki ağıla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ve av tüfekleri ele geçirildi. Operasyona ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan İ.I. isimli şahsa ait tarla içerisindeki ağılda arama yaptı. Yapılan aramada; 2 parça halinde 266 gram kenevir tohumu, 2 parça halinde 382 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15 adet tüfeklere ait mermiler ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.