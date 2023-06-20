İhlas Haber Ajansı

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Ağır taşıtlara ceza yağdı

Şanlıurfa’da denetim yapan polisler, evrakları eksik olan ve kurallara uymayan ağır taşıt sürücülerine ceza kesti.

Şanlıurfa'da denetim yapan polisler, evrakları eksik olan ve kurallara uymayan ağır taşıt sürücülerine ceza kesti.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır vasıtalara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Şehir içini kullanan ağır vasıtalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 44 araç durdurularak evrak ve izin incelemesi yapıldı. Denetimlerde trafik işaret levhalarına uymayan 23 araç sürücüsüne, ehliyet süresi dolmasına rağmen kullanmaya devam eden 4 sürücüye, takograf kullanmayan 3 sürücüye, muayene süresi geçmiş 1 araç ile sigorta süresi geçmiş bir araca toplam 23 bin 940 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

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