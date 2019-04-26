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Ağlayan çocuk polisin kucağında sakinleşti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde trafik polisi, kaybolan ve ağlayarak yakınlarını arayan kız çocuğunu kucağına alarak sakinleştirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde trafik polisi, kaybolan ve ağlayarak yakınlarını arayan kız çocuğunu kucağına alarak sakinleştirdi.


Viranşehir ilçesinde kimliği belirlemeyen 4-5 yaşlarındaki kız çocuğu kayboldu. Ağlayarak yakınlarını arayan çocuğu fark eden trafik polisi, asayiş şube ekiplerinden yardım istedi. Küçük kızı kucağına alarak sakinleştiren polisin bu davranışı çevredeki vatandaşların takdirini topladı.


Yoldan geçen bir vatandaş polisin küçük kızı sakinleştirerek yardım istediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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