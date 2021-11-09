Ahır yeri kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında ahır yapma yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Karakuzu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Abit Kaya (35), Ali Kaya (26), Ahmet K., Kemal P. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralılardan 4'ü Viranşehir Devlet Hastanesine, 2'si ise Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahale ettiği yaralılardan Ali Kaya ve Abit Kaya kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrası hastaneye giden şahısların yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ederken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.