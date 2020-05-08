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Ahmet Yesevi'de yol yapımı sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi tam hız sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan Fen İşleri, Ramazan Ayı'nda da çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda ekipler Ahmet Yesevi Mahallesinde başlattıkları stabilize yol yapım çalışmalarında sona geliniyor. Ekipler başlatılan çalışmaları bir an önce tamamlamayıp, program dahilinde bir sonraki bölgede çalışma başlatmayı hedefliyor.


Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, Ahmet Yesevi mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.


Öte yandan Fen İşleri ekipler, Devteşti, Ahmet Yesevi, Kamberiye, Bahçelievler, İmam Bakır, Süleymaniye ve Bağlarbaşı mahallelerinde deforme olmuş parkelerin değişimi ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

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