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Ailesiyle birlikte gittiği ilçede kayboldu

Tarlada çalışmak için ailesiyle birlikte Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Akçakale ilçesine giden zihinsel engelli genç 3 gün önce kayboldu.

Tarlada çalışmak için ailesiyle birlikte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Akçakale ilçesine giden zihinsel engelli genç 3 gün önce kayboldu.


Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailesiyle birlikte Suruç'a bağlı Boztepe kırsal Mahallesinden Akçakale'ye bağlı Edebey kırsal Mahallesine giden zihinsel engelli Yusuf Fırat 3 gün önce kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleriyle yakınları engelli genci her yerde aramalarına rağmen bulamadı.


Engelli genci arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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