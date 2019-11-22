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AK Parti İl Başkanı Yıldız'dan CHP liderine tepki

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Erdoğan’ı indireceğiz” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeneceği iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Erdoğan'ı indireceğiz” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceği iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.


Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ana muhalefetin başı olan zat bugün Atatürk Yükseköğrenim Kız Yurdu açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, hadsizce "Erdoğan'ı İndireceğiz" ifadesini kullanıyor. Yanında duran kızımız bile yüz ifadesiyle bu söyleme tepki gösteriyor. 2002'den beri 17 senedir her yeri, en ucra köşesine kadar hizmeti götüren, yeni Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ı SGK'yı bile batıran bu zihniyete yedirmeyeceğiz. Bugün her geçen gün büyüyen, güçlenen ve gelişen Türkiye'ye ket vurmaya çalışan herkesi, her türlü oluşumu ve her türlü kirli zihniyeti aziz milletimizle birlikte nasıl ki Malazgirt'te, Sakarya'da, Çanakkale'de ve 15 Temmuzda geçit vermedik, bundan sonrada geçit vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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