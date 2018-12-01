AK Parti Şanlıurfa adayını davul zurna eşliğinde binlerce kişi karşıladı

AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü binlerce kişi havaalanında, davul-zurna eşliğinde görkemli bir şekilde karşıladı.

Ankara'dan havayolu ile geldiği GAP Havalimanında binlerce kişi tarafından davul-zurna eşliğinde görkemli bir şekilde karşılanan AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar karşıladı. Parti teşkilatı ve milletvekilleri ile birlikte çıkışa ilerleyen Beyazgül'ü tebrik etmek isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama neden oldu. Binlerce kişi tarafından yoğun ilgi gösterilen Beyazgül, daha sonra bindiği otobüsten vatandaşlara, beyazgül verdi.

Kent merkezinde de yoğun ilgi vardı

AK aday Beyazgül, daha sonra beraberindeki milletvekilleri ile geldiği Şanlıurfa AK Parti İl Binası önünde görkemli bir şekilde karşılandı. Vatandaşlarla selamlaşan Beyazgül, burada daha sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Beyazgül, “Fakirin, fukaranın adayı olarak inşallah seçilirsek 2 milyonun başkanı olacağım” dedi.

Beyazgül, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte beyaz güvercinler uçurarak, çalışmalarının startını verdi.