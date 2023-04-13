AK Parti Şanlıurfa'da adaylarını tanıttı

AK Parti Şanlıurfa birinci sıra adayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile milletvekili adayları bugün Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluştu.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda partilinin katıldığı AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Programı 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, eski vekiller, milletvekili aday adayları ve parti kademeleri ile birlikte saatler öncesinden salona gelen vatandaşlar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve vekil adaylarının salona girişini coşku ile karşıladı. Program, deprem ve selde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Aday özgeçmişlerinin okunmasının ardından adaylar bir bir sahneye davet edildi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfalılara özel bir sevgisi ve ilgisinin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki seçim büyük bir seçimdir. Esasında küresel emperyalistlere karşı yerli ve milli duruşun mücadelesidir bu seçim. Bir yanda 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını 28 bin kilometreye çıkarmış Recep Tayyip Erdoğan var, diğer tarafta İstanbul'dan Ankara'ya yürümüş bir Kılıçdaroğlu var. Şimdi kime güveneceğiz. Yerli ve milli otomobili kazandırmış Sayın Erdoğan var ve diğer yanda 'yapamazlar edemezler' diyen zihniyeti temsil eden Kılıçdaroğlu var. Urfalı palavra atanın mı, sözünü tutanın mı yanında duracak. Ve biz hazırız diyoruz. Onun için hemen şimdi diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yine Başkan Erdoğan" sözlerinin yankılandığı tanıtım programı toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.