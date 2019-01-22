AK Parti Siverek Belediye Başkan adayına görkemli karşılama

AK Parti Genel Merkezi tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Belediye Başkan adayı seçilen İnşaat Mühendisi Şeyhmuş Aydın, ilçe sakinleri tarafından yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı.

AK Parti Şanlıurfa ilçe Belediye Başkan adayları ile birlikte öğle saatlerinde Şanlıurfa Gap Havalimanında partililer tarafından görkemli bir karşılama ile karşılanan Aydın, bin araçlık konvoy ile ilçe merkezine geçmek için yola çıktı. Gap havalimanı ile Siverek ilçesi arasında Aydın'ın sevenleri ile partililer yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Aydın, tebrikleri kabul için İlçe Teşkilat Binasına geçti. AK Parti Siverek Belediye Başkan adayını tebrik etmek için, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe halkının ilgi ve alakasından dolayı Kürtçe ve Türkçe kısa bir konuşma yapan Aydın, Sabahtan beri kendilerini karşılamak için hava limanında bulunan ve kendisine eşlik eden vatandaşlara teşekkür etti.