İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehirli Ziraat Mühendisi Salih Ekinci AK Parti Viranşehir İlçe Belediye Başkan Adayı oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehirli Ziraat Mühendisi Salih Ekinci AK Parti Viranşehir İlçe Belediye Başkan Adayı oldu.


31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Şanlıurfa'da aday gösterilecek Belediye Başkanları merakla beklenirken, AK Parti İl Başkanlığı bugün aday listesini resmen duyurdu. Viranşehir'den Belediye Başkanlığına Ziraat Mühendisi olan Salih Ekinci aday gösterildi.


22 Kasım 2018 tarihinde Viranşehir İlçe Başkanlığına başvuru yapan Ziraat Mühendisi Salih Ekinci, "İçinde doğup büyüdüğüm, huzuru, dostluğu ve cömertliği yaşadığım Viranşehir'e hizmet etmek için aday adayı oldum” ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.