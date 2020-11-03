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Ak Partili Mücahit Yanılmaz Birecik'te

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa İl Koordinatörü Mücahit Yanılmaz, Birecik ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.


Şanlıurfa'ya gelerek ilçelerde çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Birecik ilçesini de ziyaret etti. Beraberinde AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve İl Başkanı Bahattin Yıldız ile ilçeye gelen Yanılmaz, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve AK Parti Birecik ilçe Başkanı Abdülvahap Aktar tarafından karşılandı. Yanılmaz burada AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Bingöl ve Gençlik kolları Başkanı Hasan Özateş ile bir toplantı yaptı. Toplantıda yerel yönetimlerin sorunlarını dinleyen Yanılmaz, ilçeleri gezerek yerel yönetici ve teşkilatların sorunlarını rapor ederek genel merkeze sunacaklarını söyledi.

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