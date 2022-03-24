AK Partili Ömer İleri'den Şanlıurfa Büyükşehir'e ziyaret

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi, İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ziyarette bulundu. Ziyarete, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile partililer de eşlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından toplantı salonuna geçilerek, Şanlıurfa'da yürütülen belediyecilik hizmetleri, yatırım ve projelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve beraberindeki heyete sunum yapıldı.