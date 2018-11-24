AK Partinin Şanlıurfa adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu

Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarının eski il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün saat 14.45'te Haliç Kongre Merkezinde partisinin bazı illerinden aday gösterdikleri isimleri açıkladı. Şanlıurfa'da Nihat Çiftçi ile devam etmeme kararı alan AK Parti, eski il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü Büyükşehir Belediyesine aday gösterdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanan Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için il başkanlığından istifa etmişti.

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukat olarak görev yaptıktan sonra 1996 tarihinde İncesu Noteri olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürüten Beyazgül, 2013 tarihinde atandığı Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevini sürdürüyor. Aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulunan Beyazgül, AK Parti Genel Merkezi tarafından, 4 Ocak 2015 tarihinde yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine il başkanı oldu. 26 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede güven tazeleyen Beyazgül, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti.