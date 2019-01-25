Akaryakıt istasyonunda lastik hırsızlığı

Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda bir akaryakıt istasyonundan 3 adet otomobil lastiğinin çalındığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı sabah saat 05.00 saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi çevreyi inceledikten sonra görevlinin uyumasını fırsat bilerek, marketin ön tarafında bulunan 3 adet otomobil lastiğini alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan güvenlik güçleri hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.