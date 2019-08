Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya: “Akçakale Kudüs gibi olmadan harekat yapılmalıdır”

Fırat'ın Doğusuna olması planlanan harekat ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale'nin Kudüs gibi olmadan harekatın biran önce başlatılması gerektiğini söyledi.

Fırat'ın Doğusuna olması planlanan harekat ile ilgili Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, önemli açıklamalarda bulundu. Yalçınkaya, terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad kentine komşu olan Akçakale ilçesine ve tüm bölgeye huzur için harekatın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yalçınkaya, Akçakale'nin Kudüs gibi olmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

“Harekat kaçınılmaz Türkiye'nin başka yolu yok”

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Türkiye için harekatın kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Bu coğrafyanın, Türkiye'nin ve Akçakale'nin kendini müdafaadan başka, savunmadan başka, mağduriyetine çare aramaktan başka yolu yok. ABD, 15 bin kilometre öteden geldi buralara. Biz Akçakale olarak bu göçün mihnetini, kederini, acısını çektik, çekiyoruz. Şuanda külfetini biz ödüyoruz. Şanlıurfa ödüyor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ödüyor. Yani bu durum nereye kadar sürecek. Buna dayanacak bir ilçe, bir halk gücünü kim gösterebilir. Mümkün müdür. Şu an itibariyle 150 bin kayıtlı yabancı göçmen Akçakale'de yaşıyor. Şunu söyleyeyim, Türkiye bu harekata çok geç kaldı. Bunu daha önce defalarca söyledim. Türkiye'nin başka yolu yok. Müdahaleden başka yolumuz yok. Türkiye'nin buralardaki mültecileri ülkelerine, memleketlerine göndermekten başka yolu yok. Açık söylemek istiyorum bu harekat kaçınılmazdır. Akçakale halkı, mültecilerin bu yükünü artık taşıyamaz hale gelmiştir. Ramazan ayında durumun tam farkına vardık. Yani burada Afrika ülkelerinde yaşanan dramların benzerlerine rast geldik. Akşamleyin sofrasına indirecek ekmeği olmayan aileler gördüm. Şunu açık söylemeliyim. Gelen mülteciler, hem burayı fakirleştirdi hem de çökertti. Şimdi onlara da bir şey diyemiyoruz çünkü mecbur kaldılar. Bunun çaresi ise yapılacak olan müdahaledir. Bunu başından beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a söyledim. Türkiye için bu harekat olması gerekiyor dedi. Başka çıkış yolu yok. Yarın daha da geç olabilir. Yani burası Kudüs gibi olmadan gereken yapılmalıdır” dedi.

“Tecrit edilmiş bu insanlar evlerine kavuşacak”

Akçakale İlçe Belediye Başkanı Yalçınkaya, harekat ile bölgeden tecrit edilmiş insanların evlerine kavuşacağını aktararak, “Ben bu ilçenin belediye başkanlığına isteyerek geldim. Yani niye geldim, en zahmetli yere talip olmamdaki sebep, bu felaketi gördüğüm içindir. Belediye başkanlığını, birikimim ve tecrübelerim ile yürütmek için talip oldum. Tabi bu süreçte buradaki bu kadar mültecinin, tecrit edilmiş bu insanların memleketlerine dönmesi noktasında ne yapabilirim sürekli muhasebede bulundum. Bu harekat için Türkiye bir an önce Fırat'ın Doğusuna girmelidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bu konuda son derece kararlı. Bu coğrafyayı benden iyi bilen yok. Her zaman sürprizlere hazır olmak lazımdır. Bütün yaşanan tecrübelerden, yaşanan felaketlerden ders çıkarmak gerekiyor. Mesela çekiç güç felaketini kendi gözümle gördüm. Yani oradaki olay Kuzey Irak'ın kurulmasına vesile oldu. Biz buna müsaade etmemeliyiz. İdare merkezi burası olmalı, kontrol merkezi burası olmalı. Daha sonra sevk ve idare Türkiye'de olmalı. Yani sınırın diğer tarafına bu vatandaşları intikal ettirmeli. Alanı boş bırakmamak lazım. Yani buradan göndereceğimiz zoraki değil. Yani teşvik edelim. Yani oranın coğrafyasının sahibi de oranın bekçiliğini yapsın. Yani orayı boşalttığında başkaları alanı dolduruyor. Şu anda oradaki PYD bin 500 kişidir. Yani Tel Abyad'ta yüz bin, yüz 50 bin kişilik nüfusun olduğu yerde ne işi var. Orada Kürt yok ki, orası Kürt bölgesi değil ki. Yani Türkiye bu saatten sonra beceremiyorsa söyleyecek lafım yok. Yani bu kadar imkanları, bu kadar şartları, bu kadar yetişmiş ordusu var. Hata yapmamalıyız. Yaparsak bedeli ağır olur. Yani bunun bedelini geçmişte gördük. Kuzey Irak'ın eşiğinden döndük. Onun için burası çekiç güç olmamalı, yeni bir çekiç güce müsaade edilmemeli. Buradaki coğrafyadaki Arap kardeşlerin hakları korunsun. Her kez sağ salim evine dönsün, vatanına dönsün, kapımız çalışsın, burada istikrar olsun, barış olsun, kardeşlik olsun. Yani herkesin işi gücü olsun. Şu anda mültecilerin yaşadığı şehirlerde her iki tarafta mağdur. Kimse kusura bakmasın savaşı biz yaşıyoruz. Burada yaşayan halk yaşıyor. Savaş bedeli de Akçakale, Şanlıurfa ve Güneydoğu bölgesi ödüyor. Peki, bu ne zamana kadar böyle sürecek. Tam 8 yıldır sınır kapımız kapalı. 80 yıl mı sürecek. Bu savaşın bedelini Türkiye ödeyemez. Türkiye derhal bu harekatla bölgede barış ve güven ortamını sağlamalıdır” ifadelerini kulandı.