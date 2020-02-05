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Akçakale belediyesi 400 ihtiyaç sahibi öğrenciyi giydirdi.

Şanlıurfa’nın Akçakale belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 400 öğrenciyi giydirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 400 öğrenciyi giydirdi.Öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı.


Akçakale Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yürütülen "Bir Mont, Bir Bot" kampanyasında temin edilen yardımlar, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye teslim edildi. Akçakale Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Toprak, dağıtım programında yaptığı konuşmada, destek veren tüm yardımseverlere teşekkür etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Toprak,“Siz gençlere Arkadaşlar diye hitap edeceğiz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Arkadaşlar hâlihazırda bu durumumuzu saklayan bütün yardımsever kurumlara,belediye başkanımıza sizin buraya gelişinizde sebep ve alt yapıyı oluşturan ilçe kaymakamımıza ve milli eğitim müdürlüğü bünyesinde çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Size bir büyüğünüz olarak tavsiyem, görüyorsunuz ihtiyaç sahibi olanlara yardım edebilmek için güçlü olmanız lazım. Zamanın en büyük gücü bilgidir. Siz çocuk olabilirsiniz ama gününüzün bir miktarını hocalarımızın talimatları doğrultusunda derslerinize verin. Öğrenin bilgi sahibi olun" dedi.

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