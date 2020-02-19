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Akçakale Belediyesi okul bahçesine kilitli parke taşı döşedi

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşendi.

Bahçedeki olumsuz görüntülerden kurtulan öğrenciler, nezih bir ortama kavuşmanın sevincini yaşadı.


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 15 Temmuz İlkokul bahçesine 4 bin 200 metrekare kilitli parke taşı döşendi. Okul yöneticileri ve öğrenciler, bu hizmetleri nedeniyle Akçakale Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti. Okul bahçesine döşenen kilit parke taşları sonrası çamurlu ortamdan kurtulan öğrencilerin yüzüne yansıyan mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Belediye olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Bu bilinçle eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz" diye konuştu.

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