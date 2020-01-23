Akçakale Belediyesine yeni iş makinesi

Akçakale Belediyesi, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip olduğu bütçeyi verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor. Her geçen gün belediye bünyesine yeni araçlar ekleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, araç parkına bir ekskavatör kazandırdı. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir süredir girişimlerde bulunan Başkan Mehmet Yalçınkaya ilçeye kazandırdığı yeni araçlarla ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Son dönemlerde araç filosunu önemli ölçüde güçlendiren Akçakale Belediyesi, araç filosuna kentin önemli ihtiyacını karşılayacak olan bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesi, bir kepçe iki ekskavatör ve bir çöp toplama aracı olmak üzere toplam 5 yeni araç daha ekledi.

"İlçemize eksiksiz hizmet vermek için çalışıyoruz"

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni alınan iş makinası ile ilgili yaptığı açıklamada, araç parkını, geçmişten gelen borç ve faiz yükü nedeniyle hak ettiği şekilde güçlendirmelerinin bir süre mümkün olmadığın kaydetti. Buna rağmen yeni dönemle birlikte belediyenin borç yükünü büyük miktarda azalttıklarını söyleyen Yalçınkaya, "Her alanda ciddi bir tasarruf politikası uyguladık. Bu sayede de araç filomuzu zaman içinde zenginleştirip güçlendirmeye başladık. Geçen süreç içinde belediyemizin ve özellikle sahada çalışan personelimizin ihtiyaç duyduğu iş makineleri, araç ve gereç ihtiyacını büyük oranda temin ettik” diye konuştu.