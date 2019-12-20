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Akçakale Caddesi altyapısı güçlendiriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışması yaptığı Akçakale Caddesindeki altyapıyı güçlendiriyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında üstyapı çalışmalarının devam ettiği Akçakale Caddesinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesine ait mevcut Q1000'lik eskimiş yıpranmış kornej borular, yaşanan çökmelerin düzeltilmesinin ardından Q1200'lük yeni borularla değiştirilerek güçlendiriliyor.


Beyazgül talimat verdi


Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış ve sonrasında meydana gelen çökmeler ve geri tepmelerin bir daha yaşanmaması için devreye giren ve ekiplere talimat vererek çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine esnaf teşekkür etti. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma sayesinde Akçakale Caddesinde bundan sonra geri tepmeler ve çökmeler yaşanmayacak böylelikle olası yağışlarda artık rögarlardan su taşmalarının önüne geçilmiş olacak.

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