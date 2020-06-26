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Akçakale de çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi

Akçakale Belediyesi çöp konteynerlerinin temizlik işlemini gerçekleştirirken korona virüsüne karşı da dezenfekte edip kullanıma sunuyor.


Akçakale Belediyesi çöp konteynırlarının çevresinde biriken kirlerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla yıkama aracı ile yıkayıp dezenfekte ediyor. Halkın sağlığı ve çevre temizliğinin en hassas konulardan biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama işlerine ara vermeden devam ediyoruz. Bu pandami döneminde ilçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi yerinde yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanıyor" diye konuştu.


Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya ve çalışanlara teşekkür etti.

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