Akçakale doğalgaza kavuşuyor

Akçakale'de doğalgaz projesinin yürütücü firma yetkilileri ile bir araya Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ekiplerin sahaya indiklerini duyurarak, “Yılbaşında doğalgaz Akçakale'de olacak” dedi.

Seçim vaatlerini tek tek hayata geçiren ve “Doğalgaz 2022 yılında Akçakale'de olacak” diyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya sözünü tuttu. Doğalgaz hat çalışmalarını yapan yüklenici firma yetkilileri Başkan Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Değişen ve modernleşen Akçakale için hayal gözüyle bakılan projeleri tek tek hayata geçiren Başkan Yalçınkaya ziyaret sonrası yaptığı açıklamada beklenen doğalgaz çalışmalarının başladığını duyurdu.

Ekipler sahaya indi

Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretlerinin süreceğini belirten ve Başkan Yalçınkaya, “Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretimizin bir sonucu olarak medeni şehirlerde ne varsa burada o olacak dedik ve doğalgazın hat çalışmalarını yapan firma yetkilileri ile beraberiz. Bugün itibari ile sahaya indiler, inşallah yılbaşını hedefliyoruz. Yılbaşında doğalgaz Akçakale'de olacak ve bu gayretle yola çıktık, inşallah, doğalgazla beraber içme suyu çalışmaları da başladı. Urfa'dan içme suyu ve anayolumuz da tamamlandı yani buradaki şehrin anayolu, içme suyu, doğalgazı ve bütün alanlarıyla bütün donatılarıyla mükemmel bir şehir olacak ve sınırda çok mükemmel bir şehir oluşturma gayretimiz devam edecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve gayretleri için teşekkür ediyoruz, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz ve buradaki bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Akçakale'ye hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.