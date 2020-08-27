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Akçakale Gümrük Kapısında transit geçişler devam ediyor

Suriye’ye açılan Akçakale Gümrük Kapısında transit geçişler tüm hızıyla devam ediyor.

Suriye'ye açılan Akçakale Gümrük Kapısında transit geçişler tüm hızıyla devam ediyor. Tam kapasite ile çalışan gümrük kapısı, kamyoncu esnafının yüzünü güldürüyor.


Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad bölgesine yolcuların geçişlerinin yanı sıra hafif ticari transit geçişler de başladı. Suriye'nin Telabyad bölgesine gıda, inşaat malzemesi ve birçok insani ihtiyaç malzemesi gönderilmeye başlandı. Türkiye'den Telabyad bilgesine geçiş yapan kamyon ve tırlar, hububat yükleyerek Türkiye'ye dönüyor.


TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye getirdiği güven, gümrük kapısında kamyoncu esnafının yüzünü güldürüyor. Tam mesai ile çalışan gümrük kapısı, korona virüs sürecinin kısıtlı imkanlarını artıya dönüştürdü. Korona virüs sürecinde sosyal hayatta kısıtlama yaşanırken, gümrük kapısındaki önlemlerin üst düzeyde devam etmesi, kamyoncu esnafının olumsuz etkilenmesini önledi.


Akçakale Gümrük Kapısında sıra düzenini sağlamak için trafik polislerinin yoğun mesai harcadıkları görüldü.

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